Saint-Paul : la 4ème édition du Ô’Pti Marché du Guillaume organisée sur le Plateau Noir

L’association Explor’Loisirs annonce le retour de Ô’Pti Marché du Guillaume pour sa 4ème édition. Rendez-vous le dimanche 17 mai 2026 de 8h à 15h au Guillaume, sur le Plateau Noir, vers l’école élémentaire, pour une journée conviviale.

Artisans, brocanteurs, associations, créateurs et exposants locaux seront présents tout au long de la journée afin de valoriser leur savoir-faire et dynamiser le bassin de vie du Guillaume.



Au programme :

• stands artisans & producteurs locaux (Accessoires bébés, savons artisanales, Sacs et pochettes, tricots, apiculteurs, vêtements, bijoux, objets de maternité, objet en bois,...)

• espace brocante pour les particuliers

• associations et animations gratuites

• structure gonflable / jeux gratuits pour les enfants / animations familiales







