Éboulis au Cap Lahoussaye : la route fermée jusqu’à nouvel ordre à partir de 18h

Sur la RN1A à Saint-Paul, un éboulis s’est produit ce mardi 9 décembre 2025 dans le secteur du Cap Lahoussaye. Le secteur reste sous surveillance, et, par mesure de sécurité, la route sera fermée à la circulation à partir de 18h ce mardi, jusqu’à nouvel ordre. Des travaux de purges sont programmés mercredi. "Une réouverture pourra être envisagée à l’issue de ces travaux", indique le CRGT. La voie verte, dédiée aux piétons et cycles, sera également strictement interdite à partir de 18h, pour la nuit. (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)