Saint-Pierre : les avocats durcissent le mouvement et commencent une grève générale sur toutes les procédures

Dans un communiqué publié ce mardi 7 avril 2026, le bâtonnier Frédéric Hoarau explique : "le barreau de Saint-Pierre durcit sa contestation en décidant d’un mouvement de grève générale, portant sur l’ensemble des audiences et procédures judiciaires, jusqu’au 13 avril 2026". Les avocats contestent un projet de loi qui s’apprête à être présenté au Parlement le 13 avril 2026. Selon le barreau de Saint-Pierre cette loi "porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de nos concitoyens." (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le barreau du sud décide de durcir le mouvement de grève débuté ce vendredi 3 avril 2026.

Le Bâtonnier, Frédéric Hoarau, explique : "Ce texte prévoit notamment : de réduire les droits des victimes d’agressions, en particulier en matière de réparation, et de restreindre la possibilité pour les justiciables de faire valoir leurs droits devant les juridictions répressives, et notamment d’y faire entendre leur voix".

"Ces mesures affaiblissent l’accès à la justice et fragilisent les libertés de tous" estime le Bâtonnier.

Dans un communiqué publié ce mardi 7 avril, le barreau du sud affirme : "Ce projet répond à une logique strictement comptable, où l’individu n’est plus qu’une affaire de gestion de stocks, une statistique au lieu d’être un justiciable à part entière".

"C’est la raison pour laquelle la profession d’avocat s‘oppose à cette atteinte aux libertés fondamentales et que le Barreau de Saint-Pierre durcit sa contestation en décidant d’un mouvement de grève générale, portant sur l’ensemble des audiences et procédures judiciaires, jusqu’au 13 avril 2026, date à laquelle nos parlementaires seront appelés à se prononcer sur son adoption."

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