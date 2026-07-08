Saint-Pierre : une matinée autour de la prévention des risques routiers au Gymnase Casabona

Dans le cadre de son engagement en faveur de la prévention des risques routiers et addiction, la Mission Locale Sud et France Travail de Saint-Pierre et la Ravine des cabris en collaboration avec les services de la Mairie de Saint Pierre organisent le Forum Sécurité Routière & Addictions Bat’Karé en sécurité, qui se tiendra ce jeudi 9 juillet 2026 de 8h15 à 12h au Gymnase Casabona. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ouvert aux jeunes accompagnés en Mission Locale et France Travail, cet événement gratuit a pour objectif de sensibiliser les jeunes, qui sont des usagers de la route aux dangers liés aux addictions (alcool, stupéfiants,) et à leurs conséquences sur la conduite.

Tout au long de la demi-journée, les jeunes pourront participer à de nombreuses animations et ateliers interactifs :

• Simulateurs de conduite et parcours de sensibilisation ;

• Lunettes simulant les effets de l'alcool et des stupéfiants ;

• Démonstrations des forces de l'ordre et des services de secours ;

• Stands d'information animés par des professionnels de la prévention, de la santé et de la sécurité routière ;

• Échanges avec des associations spécialisées dans la lutte contre les addictions et l'accompagnement des victimes.

Et aussi ce sera l’occasion pour les jeunes de s’informer sur les métiers et les formations afin de travailler sur leurs projets professionnels (logistique, transport, santé, sécurité).



Le forum accueillera plusieurs intervenants parmi lesquels :



• La Préfecture (voiture tonneau, circuit bar, circuit lunettes)​

• France Travail

• Mission Locale Sud

• Les organismes de formation​​​​

• Les entreprises​​​​​​

• SAF France​​​

• La SEMITTEL

• La Police Municipale, Police Nationale, les Pompiers

• Le RSMAR

• Addiction France

• CGSS

• Association Bagatelle

• 3114 Prévention Suicide



Ce forum vise à rappeler que chaque comportement responsable contribue à sauver des vies.



