Sainte-Rose : le conseiller municipal Sully Hoarau est décédé

Le conseil municipal de Sainte-Rose, prévu le 24 septembre 2026, a été reporté. Une décision prise pour rendre hommage à Sully Hoarau, conseiller municipal décédé le 22 septembre. (Photo DR)

Selon un communiqué de presse de la mairie, Michel Vergoz souligne que cet évènement dramatique "impose à tous le respect".

Le maire de Sainte-Rose réaffirme que "la ville s'incline devant la douleur qui frappe Sully, sa famille et ses proches".

Le prochain conseil municipal sainte-rosien aura lieu le vendredi 2 octobre à l'Éclat.



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