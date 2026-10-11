Missions Locales 2026 : plusieurs événements à La Réunion pour "devenir acteur de la société"

"Devenir acteur de la société". Jusqu'au 16 octobre 2026, les Missions Locales de l’Océan Indien organisent plusieurs événements autour de la citoyenneté et de l’engagement des jeunes. Cette nouvelle édition met à l’honneur les actions menées avec les jeunes dans le champ de la citoyenneté (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La Semaine nationale des Missions Locales 2026 est l’occasion de mettre en lumière cette diversité d’actions et de donner à voir les initiatives qui permettent aux jeunes de s’informer, s’exprimer, prendre part aux débats, s’engager et agir sur leur territoire.

- Une semaine pour que les jeunes deviennent acteurs de la société -

Jusqu'au 16 octobre à La Réunion les Missions Locales valoriseront donc la place des jeunes dans la société, à travers des actions qui leur permettent de s’informer sur leurs droits et leurs devoirs, de s’exprimer et de débattre, de s’engager pour l’environnement et de passer à l’action au quotidien.

Jeannick Atchapa, président de l’ARML Océan Indien a déclaré : "une semaine riche en échanges, en débats et en initiatives portées avec les jeunes, qui souligne la place qu’ils prennent dans la société et la capacité des Missions Locales à créer des espaces où ils peuvent s’exprimer, s’engager et agir sur leur territoire".

Au programme : matinées portes ouvertes avec escape game et webradio, escape game sur les gestes pour l'environnement, ateliers d'échanges et de débat sur la citoyenneté au quotidien, rencontres avec des partenaires et atelier pour comprendre ses droits, le fonctionnement de la justice et les démarches administratives, parcours de philosophie et d'expression orale, création de saynètes sur les Objectifs de développement durable… sont au nombre des actions qui illustreront le travail déployé par le réseau et mis en lumière pendant la Semaine nationale des Missions Locales.

La citoyenneté est une question centrale de l’accompagnement des jeunes en Mission Locale. Si la thématique est protéiforme, les réflexions et les actions entreprises concourent toutes à faire en sorte que les jeunes trouvent leur place dans la société, en leur permettant de gagner en confiance et de se projeter vers l’avenir.

Retrouvez les événements organisés partout en France sur le site dédié : https://snml-2026.unml.info/

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