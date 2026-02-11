Sensibiliser à la transition écologique : lancement du séminaire "Génération Résilience" à La Réunion

Du 11 au 13 février 2026, La Réunion accueille le séminaire Génération Résilience. Un temps fort de formation et d’engagement citoyen dédié aux volontaires en Service Civique Écologique. Pendant trois jours, une trentaine de jeunes seront réunis sur plusieurs sites du territoire afin de mieux comprendre les enjeux de la transition écologique, d’observer concrètement les milieux naturels réunionnais et de passer à l’action à travers des initiatives de terrain.

Le Service Civique Écologique s’inscrit dans l’évolution du dispositif national du Service Civique, créé en 2010 pour favoriser l’engagement des jeunes au service de l’intérêt général.

Face à l’intensification des dérèglements climatiques, à l’érosion de la biodiversité et aux défis d’adaptation des territoires, l’État a souhaité renforcer la place de l’environnement au cœur des parcours d’engagement de la jeunesse. Structuré progressivement à partir de 2022, le Service Civique Écologique vise à proposer aux jeunes des missions spécifiquement orientées vers la protection de l’environnement, la prévention des risques, la sensibilisation aux écogestes et l’accompagnement de la transition écologique.

Il ambitionne de faire des volontaires de véritables acteurs de la transition, en conjuguant engagement citoyen, montée en compétences et utilité sociale, au plus près des réalités territoriales.

- Un séminaire co-construit à l’échelle du territoire -

Soutenu par l’Etat, le séminaire "Génération Résilience" est co-construit par la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), l’association Roulé mon z’avirons et la SREPEN, en lien avec de nombreux acteurs locaux de la transition écologique et solidaire :

● PIROI (Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien – Croix-Rouge française)

● AFPCNT – Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques

● Réserve Naturelle Marine de La Réunion

● Réserve Naturelle de l’Etang Saint Paul

● Parc National de la Réunion

● Fédération départementale de pêche de la Réunion

● Agence de Recherche pour la Biodiversité à La Réunion (ARBRE)

● Office de l’Eau La Réunion

● Réutiliz

● Super Zéro

● Les Petits Débrouillards – La Réunion

● Bon accueil au Tévelave

● Pôle de coordination du Service civique porté par Unis Cité

Il s’inscrit dans une dynamique partenariale forte visant à renforcer la résilience collective et la capacité d’agir des jeunes face aux risques naturels et climatiques à La Réunion.

- Un parcours en trois temps : comprendre, observer, agir -

● Jour 1 – Comprendre (11 février, Sainte-Marie) : apports théoriques sur les risques naturels à La Réunion, les liens avec le changement climatique, la prévention et la gestion de crise.

● Jour 2 – Observer (12 février, Ouest de l’île) : immersion sur le terrain autour de la biodiversité marine et aquatique, sentier sous-marin, actions de plantation et rencontres avec les acteurs de la protection des milieux naturels.

● Jour 3 – Agir (13 février, Tévelave) : ateliers pratiques sur la biodiversité terrestre, les espèces exotiques envahissantes, la réduction des déchets et l’intégration de la transition écologique dans les missions de Service Civique.

À travers ce séminaire, l’objectif est de renforcer la conscience écologique, de favoriser l’échange entre pairs et de donner aux jeunes des clés concrètes, transférables dans leurs missions et dans leur quotidien. Des temps de valorisation, de témoignages et d’évaluation viendront clôturer ce parcours, avec la remise d’attestations et la production de supports de communication.