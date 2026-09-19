Six Réunionnais en équipe de France aux championnats d'Europe de beach tennis, dont Noah Say, 17 ans

Du 19 au 22 septembre se déroulent à Héraklion, en Crète, les championnats d'Europe juniors de beach tennis. Six jeunes Réunionnais figurent parmi les seize joueurs de la sélection française annoncée par la Fédération française de tennis, tous médaillés le mois dernier aux championnats de France jeunes de beach tennis. (Photo : www.imazpress.com)

Plus d'un tiers de l'équipe de France juniors vient de La Réunion :

- Tom Dupuy (Beachpark) : champion de France U14 garçons ;

- Chanelle Dupuy (TCSP Pam Beach) : championne de France U14 filles ;

- Meyli Navarre (BOB) et Marie Gérard (Beachpark) : championnes de France U18 filles ;

- Noah Say (TCSP Pam Beach) et Raphaël Payet (TCSBSP) : vice-champions de France U18 garçons.

- Noah Say, 17 ans, représente la France en U18 garçons aux côtés de Raphaël Payet -

Né à La Réunion, Noah a quitté l'île cette année pour poursuivre sa terminale à Bordeaux et tenter de franchir un cap sportif. Interne dans un nouveau lycée, hébergé en famille d'accueil et accompagné par un nouveau coach, il a fait le choix de s'éloigner de sa famille pour pouvoir se consacrer davantage au beach tennis.

Cet été, grâce notamment au soutien de donateurs, il a pu participer à une tournée de tournois. Son calendrier se poursuit avec un tournoi au Brésil fin septembre puis, il l'espère, des compétitions aux Antilles en octobre.

Cette progression a cependant un coût important : déplacements, hébergements, inscriptions et matériel. Les aides restant limitées dans une discipline encore en développement, Noah a ouvert une cagnotte sur Soutiens ton Sportif, plateforme de la Fondation du Sport Français, avec un objectif de 3 000 euros afin de contribuer au financement de ses déplacements internationaux.

Les dons effectués par l'intermédiaire de cette plateforme ouvrent droit, dans les limites prévues par la législation, à une réduction d'impôt de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les entreprises.

Noah recherche également des partenaires susceptibles de l'accompagner dans la durée, notamment des entreprises réunionnaises, avec la possibilité de leur offrir de la visibilité sur ses tenues et ses réseaux.