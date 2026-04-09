Tensions à l’aéroport de Pierrefonds : faute de pompiers suffisants, le transport de passagers à l’arrêt dés ce vendredi

Seuls les vols non commerciaux et spéciaux pourront décoller de l'aéroport de Pierrefonds à partir de ce vendredi 10 avril 2026. Une vague d’arrêts-maladies chez les pompiers de l’aéroport de Pierrefonds bouscule l’organisation de la structure. Évènement peu commun, tous les pompiers sont concernés. Ils sont normalement 8 et sans eux, pas de vols commerciaux ou touristiques, car le niveau minimum de sécurité incendie n'est pas assuré. Dès ce vendredi, il ne sera plus possible d'aller survoler le volcan au départ de l'aéroport de Saint-Pierre (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour le moment, impossible de savoir quand la situation pourrait revenir à la normale.

- Un climat de tensions à l'aéroport de Pierrefonds -

Il y a de l’orage dans l’air à l’aéroport de Pierrefonds. Selon nos informations, le climat social est tendu : "On est dans une situation sociale compliquée, il y a des tensions sociales qui existent depuis des semaines, pourquoi ces arrêts-maladies maintenant, je ne sais pas" nous dit-on.

L’aéroport est toujours en redressement judiciaire mais de nouveaux projets semblaient redonner un élan à l’aéroport du sud qui a du mal à redécoller.

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- L’instabilité est aussi politique -

Pour le moment Patrice Thien-Ah-Koon est toujours le président du syndicat mixte de Pierrefonds.

Maintenant que la Civis a ses nouveaux président et vice-présidents, il faut attendre la mise en place des nouveaux élus de la Casud, autre intercommunalité membre du syndicat mixte de Pierrefonds.

Tous pourront alors se réunir avec la Région et le Département et élire le nouveau président de l’aéroport. Cette élection devrait avoir lieu à la fin du mois d’avril.

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