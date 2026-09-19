Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

- CHANTIERS EN COURS -

• RN2002 - St Benoit - Travaux de reconstruction de l'ouvrage de la Ravine Harmonie



Sur la RN2002 à St Benoît, lieu-dit la Cabane, pour permettre la suite des travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie, la route est totalement fermée jusqu'au courant du mois d'octobre. Une déviation est mise en place par les voiries communales et la RN2. Pour rappel, la circulation des piétons et cyclistes est possible sur une passerelle aménagée.

• RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Cap Paille-en-Queue (PR 13), pour permettre la suite des travaux de sécurisation de la falaise, la circulation sera interdite les nuits jusqu'au jeudi 1er octobre inclus de 20h à 5h. Par ailleurs, la route sera momentanément rouverte de 23h30 à minuit.

• Saint- Denis - Travaux de réfection OA Boulevard Nehru

A St Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la route sera fermée sur le passage inférieur du centre-ville la gare routière les nuits jusqu'au vendredi 18 septembre, et les nuits du lundi 21 au vendredi 15 septembre inclus. Une déviation sera mise en place par les voiries communales pour rejoindre la gare routière.

• RD6 - St Paul / Rte de Plateau Caillou (pente 11%) - Travaux d'aménagement

Le Conseil Départemental informe que sur la RD6 Route de Plateau Caillou à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, la circulation sera interdite dans les deux sens au niveau de la pente 11% les nuits du lundi 21 au jeudi 24 septembre inclus de 19h30 à 5h. Une déviation sera mise en place par le centre-ville de Plateau Caillou.

• RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage



Sur la RN1 entre la caserne Lambert à St Denis et l'échangeur de la Possession, sur la RN6 entre le Boulevard U2 et le giratoire de Gillot et sur la RN7 Axe Mixte, travaux de nettoyage divers du lundi 21 au vendredi 25 septembre. BAU neutralisée au droit du chantier suivant avancement de 6h à 15h.

• RN2 - Ste Rose - Travaux de pose d'une passerelle

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bois Blanc, travaux de pose d'une passerelle. Circulation alternée de façon permanente.

• RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de fauchage manuel



Sur la RN1 entre l'échangeur des Colimaçons à St Leu et celui de l'Etang Salé, travaux de fauchage manuel du lundi 21 au vendredi 25 septembre. BAU neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 7h30 à 15h.

• RN5 - Route de Cilaos/Gueule Rouge - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur de Gueule Rouge, travaux de sécurisation de la falaise de 8h à 16h du lundi 21 au jeudi 24 septembre et de 8h à 12h le vendredi 25 septembre. Chantier avec maintien de la circulation. Restrictions telles qu’alternat ou coupures à prévoir de façon exceptionnelle.

- TRAVAUX À VENIR -

• RN1 - Rote du Littoral - Travaux de marquage

Sur la RN1 à La Possession, travaux de pré marquage au niveau du nouveau barreau de liaison au PR12+300 (nouvel ITPC) le dimanche 20 septembre. Restrictions à prévoir comme suit :

- à partir de 4h : déplacement chaîne de blocs entre la Grande Chaloupe et le point de basculement du PR 12+300 ;

- à partir de 5h : mise en place du sens Nord/Sud dans le canal bichique ;

- à partir de 6h : neutralisation voie de gauche dans le sens Sud/Nord au niveau du nouveau barreau de liaison ;

- à partir de 10h : remise de la circulation en mode normal et remise à 0 de la chaine de blocs dans la foulée.

De 5h à 10h en raison du canal bichique, circulation des cyclistes interdite sens N/O.

• RN3 - St Pierre - Travaux de renforcement de chaussée



Sur la RN3 à St Pierre, travaux de renforcement, fermeture de la bretelle de sortie Casabona sens descendant de 21h à 5h.

• RN1 - Étang Salé/St Pierre - Travaux de nettoyage

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Étang Salé et l'ouvrage de la Ravine des Cabris à St Pierre, travaux de nettoyage du lundi 21 au jeudi 24 septembre inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

• RN3 - Le Tampon - Travaux de réparation de glissières de sécurité



Sur la RN3 au niveau du giratoire des Azalées au Tampon, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du lundi 21 septembre. Voie de droite neutralisée dans le sens descendant de 20h à 5h.

• RN5 - Cilaos - Travaux de maintenance divers

Sur la RN5 Rte de Cilaos, travaux de maintenance divers au niveaux des tunnels de Gueule Rouge et de Peter Both. Alternat avec coupures n’excédant pas 30 min, de 10h à 15h le mardi 22 septembre.

- ÉVÉNEMENTS HORS CHANTIERS -

• RN1A - St Leu – « La Fête de la Salette 2026 »

A St Leu, « La Fête de la Salette » se déroulera dans le centre-ville de St Leu jusqu'au mercredi 23 septembre à 7h. La rue Haute est fermée à la circulation, portion comprise entre le rond-point Nord et la Rue Gaspard. La circulation est également interdite sur la rue de la Salette. Des perturbations de la circulation sont donc à prévoir.

Le vendredi 18 août : circulation interdite sur la rue du General Lambert, portion comprise entre l'intersection de l'Avenue de Châteauvieux et de la Rue Haute en passant par la rue Gaspard.

Le samedi 19 août, de 5 au 18h : circulation interdite sur la rue Haute entre le chemin Dubuisson et la rue Gaspard dans le sens Sud/Nord.

- RN1/RN2 - St Denis - « Dimanche Ô Barachois »



Sur la RN1 et RN2 à St Denis, pour permettre le bon déroulement de la manifestation « Dimanche Ô Barachois » organisée par les services de la Mairie de St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation entre le giratoire de la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais le dimanche 20 septembre de 14h à 20h. Une déviation sera mise en place par la rue de Nice et Labourdonnais. Les opérations de balisage débuteront à partir de 13h30.

• St Benoit - « Foulées Lucien Simone »

A St Benoit, la manifestation sportive intitulée « Foulées Lucien Simone » sera organisée le samedi 19 septembre de 6h à 11h. La plus grande prudence sera recommandée, particulièrement aux carrefours les plus importants de la RN2 et RN3.

• St Paul - « Journée mondiale du nettoyage de la planète World Clean Up Day »



La manifestation intitulée « Journée mondiale du nettoyage de la planète World Clean Up Day » sera organisée le samedi 19 septembre. L'accès à l'air du Tabac à St Paul sera donc fermé à la circulation de 6h30 à 13h.

• RN1/RN2 - St Denis - « Trail Urbain de St Denis »

La manifestation sportive intitulée « Trail Urbain de St Denis » se déroulera le samedi 19 septembre de 18h à 22h. La circulation sera momentanément interrompue sur le Barachois de 18h à 18h30 pour permettre le départ. La plus grande prudence est recommandée.

• Secteur Sud - « Vélo Volcan 2026 »



La manifestation sportive intitulée « Vélo Volcan 2026 » aura lieu le dimanche 20 septembre de 6h à 16h sur le territoire des communes de l'Entre Deux, Le Tampon, Petite Île, St Joseph, St Philippe et St Pierre. La plus grande prudence sera recommandée sur les RN2 et RN1002.

• Ste Suzanne - « Les Survivantes »

La manifestation sportive intitulée « Les Survivantes » se déroulera le dimanche 20 septembre de 6h30 à 12h sur le territoire de la commune de Ste Suzanne. La plus grande prudence sera demandée à l'approche des participantes, surtout sur la RN2002 et sur la RN2 en amont des carrefours les plus importants.