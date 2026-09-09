TSAF à La Réunion : dix ans d’expertise pour prévenir, diagnostiquer et accompagner les enfants et leurs familles

À l’occasion de la Journée mondiale de prévention des Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF), les acteurs de la filière réunionnaise dressent le bilan de dix années d’engagement en matière de prévention, de diagnostic et d’accompagnement des enfants et familles réunionnaises. Cette dynamique, portée conjointement par l’ARS La Réunion, le CHU de La Réunion, la Fondation Père Favron et l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels, a permis la mise en place d’une filière structurée et conduit aujourd’hui à la reconnaissance nationale de l’expertise réunionnaise : le CHU devient un centre expert national TSAF. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF) sont les conséquences d’une exposition prénatale à l’alcool. Ils peuvent entraîner des difficultés physiques, neurocognitives, comportementales ou d’adaptation susceptibles de se prolonger tout au long de la vie. Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) en constitue la forme la plus caractéristique et la plus visible.

Les TSAF constituent la première cause évitable de handicap neurodéveloppemental : l’absence d’exposition à l’alcool permettant de prévenir totalement ces troubles.

- Les chiffres à La Réunion -

• Au moins 11% des femmes déclarent consommer de l’alcool pendant leur grossesse (TDB ORS 2023 basé sur les données du baromètre santé DROM 2021 piloté par Santé Publique France)

• Un enfant sur 1000 concerné par un syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), forme la plus visible des TSAF

• Plus d’un enfant sur 100 concerné par un TSAF, soit une naissance tous les 2 jours (150 nouveau-nés chaque année)

- La Réunion, un territoire pilote depuis 2015 -

En 2015, La Réunion est retenue comme territoire pilote dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

Le Centre Ressources ETCAF (Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale) est créé le 1er avril 2016, porté par le Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de la Fondation Père Favron, en partenariat avec le CHU de La Réunion, avant de devenir le Centre Ressources TSAF avec 4 objectifs majeurs:

• Prévenir l’exposition à l’alcool dès le projet de grossesse et pendant la grossesse et l’allaitement ;

• Repérer plus précocement les situations à risque et les enfants concernés ;

• Permettre un diagnostic adapté

• Organiser un accompagnement coordonné sur la durée.

- Une filière structurée pour mieux prévenir, diagnostiquer et accompagner les familles -

La Réunion dispose aujourd’hui d’une organisation qui permet de mieux articuler prévention, diagnostic et suivi :

• Le Centre Ressources TSAF constitue le point d’appui régional pour développer les connaissances, former les professionnels et coordonner le réseau.

• Au CHU de La Réunion, deux centres diagnostics spécialisés, implantés dans les pôles Femme Mère-Enfant, au Nord et au Sud, permettent aux enfants de bénéficier d’une évaluation approfondie. Près d’une centaine d’enfants sont évalués chaque année.

• Pour les enfants et adolescents de 0 à 18 ans présentant une suspicion ou vivant avec un TSAF, l’Équipe Mobile d’Appui TSAF intervient sur l’ensemble de l’île, directement au plus près des lieux de vie.

Son objectif : faciliter l’accès au diagnostic et aux prises en charge, coordonner les différents intervenants, soutenir la scolarisation et prévenir les ruptures de parcours. Fin juillet 2026, 168 enfants étaient accompagnés par cette équipe.

• La filière s’appuie également sur les professionnels de santé, la PMI, les établissements sanitaires et médico-sociaux, la protection de l’enfance, l’Éducation nationale et le secteur associatif.

• L’association Vivre avec le SAF contribue notamment à accompagner les familles par l’écoute et l’entraide, tout en portant la parole des personnes concernées.

- Prévenir et sensibiliser pour changer les comportements -

Lancée en septembre 2025, la campagne "Si ou ve in ti baba : arèt lalkol", soutenue par la Préfecture, l’ARS et la Région, a permis de porter un message simple : zéro alcool pendant toute la grossesse et l’allaitement, et dès le projet de bébé.

La prévention passe également par l’Éducation nationale. Depuis 2017, plus de 4 000 élèves et plusieurs centaines de professionnels ont été sensibilisés.

En 2025, 292 enseignants ont notamment été mobilisés dans le cadre du projet pédagogique "Un cerveau, ça se construit sans alcool", destiné notamment aux élèves de 4e et de seconde.

Cette mobilisation permet d’agir en amont, en donnant aux jeunes et aux futurs parents les connaissances nécessaires pour faire de la prévention un réflexe avant même le début d’une grossesse.

- Une expertise réunionnaise qui devient une référence nationale -

Les TSAF sont encore souvent peu diagnostiqués en France. À La Réunion, bien que le nombre de cas identifiés soit plus élevé que dans d'autres territoires, les troubles n’y sont pas pour autant plus fréquents.

Cela reflète avant tout une meilleure capacité des professionnels à repérer ces troubles et à en établir le diagnostic, grâce aux actions de sensibilisation et de formation menées depuis plusieurs années.

Forte de l’expertise développée par le CHU et la Fondation Père Favron, sous l’impulsion du président Bérénice Roy-Doray, La Réunion est appelée aujourd’hui à franchir une nouvelle étape avec la création d’un Centre Expert TSAF au CHU de La Réunion financé par l’ARS La Réunion, avec une dotation spécifique allouée par le ministère de la santé.

Cette structure aura une vocation nationale avec les missions suivantes :

• Harmonisation des pratiques diagnostiques ;

• Formation des professionnels, et diffusion des outils vers l’ensemble des territoires ;

• Téléexpertise pour appuyer les professionnels dans le diagnostic d’une situation complexe ;

• Développement de la recherche clinique

Cette reconnaissance constitue une avancée majeure pour les patients et leurs familles de toute la France.

Elle confirme également le rôle pionnier de La Réunion dans la lutte contre les TSAF et ouvre une nouvelle phase : passer d’une expertise territoriale reconnue à une fonction de référence nationale, capable d’accompagner les professionnels partout en France.

- Les acteurs du territoire agissent pour les réunionnais -

• Plus de 1 100 professionnels formés

• 133 enfants accompagnés par l’équipe mobile en 2026 et 168 à juillet 2026

• Près de 300 enseignants mobilisés dans le projet de prévention

• 250 participants à la conférence régionale TSAF

• 350 000 euros financés par l’ARS La Réunion, via la Direction Générale de l’Organisation de l’offre de Soins (DGOS), du ministère de la santé pour le centre expert TSAF