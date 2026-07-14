Un appel à projets lancé pour une création artistique à bord du Marion Dufresne

L’administration des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), en partenariat avec la Direction des affaires culturelles de La Réunion - ministère de la Culture, lancent un l’appel à projets "Création artistique à bord du Marion Dufresne". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Ce dispositif offre à un artiste l'opportunité exceptionnelle d'embarquer à bord du navire ravitailleur Marion Dufresne lors d'une rotation logistique vers les districts austraux (Crozet, Kerguelen, Amsterdam) et l’île Tromelin, parmi les territoires les plus isolés et préservés de la planète.



Véritable laboratoire de création en mouvement, cette résidence permettra à l'artiste sélectionné de développer une démarche originale inspirée par son expérience de la traversée maritime, de la découverte de ces milieux naturels exceptionnels et des échanges avec les personnels embarqués, les hivernants et les scientifiques présents sur ces bases.



Cet appel à projets ouvert aux artistes exerçant dans les champs artistiques tels que les arts visuels, le design, la photographie, l’audiovisuel, les arts numériques, la littérature, la poésie, la bande dessinée, l’illustration répond à une volonté commune de donner une visibilité artistique et un regard sensible à des territoires français peu connus principalement investis par la recherche scientifique, et d'ouvrir à la création contemporaine des espaces et des enjeux environnementaux rarement accessibles.



L’artiste lauréat embarquera en mars 2027 à bord du Marion Dufresne pour une traversée de ravitaillement d’environ 1 mois, alternant temps de navigation et temps d’escales jusqu'en avril 2027. Il proposera ensuite, courant 2027, une restitution de ses travaux, d'abord sur le territoire de La Réunion dans un lieu de diffusion ou un festival et, dans la mesure du possible, en France hexagonale.

- Calendrier -

Les critères de sélection, le calendrier complet de l'appel à projets, les modalités et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site du ministère de la Culture.



Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2026 à 23 h 59 (heure de Paris).





