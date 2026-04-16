Un mois après les municipales : Emmanuel Macron invite plusieurs maires de La Réunion pour les "mobiliser"

Un mois après les élections municipales, Emmanuel Macron reçoit ce jeudi soir, 16 avril 2026, à l'Elysée 500 maires. Les maires conviés ont tous reçu une invitation individuelle. À La Réunion, plusieurs édiles ont été conviés. Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, sera notamment de la partie. D'autres élus de l'île n'ont pu s'y rendre en raison de contrainte d'agenda. Objectif, les "mobiliser" après les municipales (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Avant de se rendre au palais présidentiel, les maires sont invités à participer à un des quatre ateliers organisés dans divers ministères (Aménagement du territoire, Intérieur, Outre-mer et Santé).

La mairie de Saint-Paul a confirmé la présence de son maire, Emmanuel Séraphin, lors de cette rencontre avec le président de la République.

Le chef de l'État va "saluer leur travail" et leur dire qu'il "compte sur eux", a dit un conseiller à des journalistes.

Plusieurs maires de La Réunion ont également été conviés, comme le confirme à Imaz Press Serge Hoareau, maire de Petite-Île, ou encore David Lorion pour la ville de Saint-Pierre. Mais en raison de contraintes d'agenda, ils ne seront pas présents.

Les maires du Port, Olivier Hoarau et Erick Fontaine, maire de La Possession ont confié ne pas avoir reçu l'invitation.

- Seulement 800 contrats PEC pour La Réunion -

L'édile de la commune de l'ouest doit évoquer la situation préoccupante des emplois aidés (PEC). Par le passé, La Réunion bénéficiait de 19.000 contrats aidés.

Cette année, d'après les premiers échanges et alors que les quotas sont normalement fixés entre janvier et février, seulement 800 postes devraient être ouverts pour l'ensemble de La Réunion en 2026.

Reste à savoir quels volumes seront réservés aux collectivités et quels volumes le seront pour les associations.

La députée Karine Lebon avait interpellé le gouvernement à ce sujet. "En matière de politique de l’emploi à La Réunion, les années se suivent et, malheureusement, se ressemblent : moins de contrats aidés, moins de participation financière de l’État et une crainte toujours plus forte pour les collectivités, les associations et les personnes qui attendent une chance de s’en sortir", a-t-elle écrit.

- La sécurité au cœur des discussions avec Emmanuel Macron -

Le deuxième sujet qui devrait être évoqué par Emmanuel Séraphin : la sécurité. Dans un contexte global d'accroissements des problématiques et des trafics de stupéfiants, le maire de Saint-Paul estime ne pas bénéficier de suffisamment de moyens pour assurer la sécurité face aux nouvelles problématiques, en expansion sur l'ensemble de La Réunion.

72 % d’augmentation des affaires de trafic et d’usage de drogues ont été constatés en un an à La Réunion. Enfin, dans l'île, la délinquance augmente légèrement : +6 %, contre +9 % en 2024 et +16 % en 2023.

Enfin, les communes pourront faire part de leur besoin d'un État "facilitateur" dans l'ensemble des projets de développement et d'aménagement du territoire, notamment en matière de logement.

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