Saint-Pierre : une messe pour les sportifs de La Réunion

Rendez-vous le samedi 26 septembre à 15h à l’église Saint-Augustin de la Ravine des Cabris, pour une messe de bénédiction des sportifs, présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng. "Un beau moment de prière, de fraternité et de partage", écrit le diocèse de La Réunion. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"À l’occasion de cette Messe de bénédiction des sportifs présidée par Monseigneur Pascal, nous souhaitons vous inviter à vivre un beau moment de prière, de fraternité et de rencontre avec le Seigneur. Alors, sportifs de tous horizons, jeunes et moins jeunes, amateurs ou passionnés : venez comme vous êtes, et pourquoi pas… en tenue de sport !", écrit la paroisse Saint-Augustin.