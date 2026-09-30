Une nouvelle stratégie Sport-Santé déployée à La Réunion jusqu'en 2030

Une nouvelle stratégie a été dévoilée ce mercredi 30 septembre 2026 pour le Sport-Santé à La Réunion pour la période 2026-2030. L'ARS et La DRAJES veulent populariser l'activité physique auprès du plus grand nombre de Réunionnais. (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'objectif affiché de cette nouvelle stratégie Sport-Santé pour les quatre prochaines années est de "changer durablement les habitudes de vie des Réunionnais" en intégrant mieux " l’activité physique aux parcours de vie et de santé" selon le communiqué de presse de l'ARS.

Pour ce faire, huit objectifs sont mis en avant pour, notamment, lutter contre la sédentarité, préserver l'autonomie des personnes âgées et mobiliser le sport comme levier de prévention.

Pour déployer cette stratégie, treize Maisons Sport-Santé "accueillent, informent et orientent aujourd’hui les Réunionnais souhaitant commencer, reprendre ou poursuivre une activité physique adaptée à leur situation".

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