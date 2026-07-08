Urgences Vitales Intra-Hospitalières : un prix national pour le CHU de La Réunion

Le 25 juin 2026, le CHU de La Réunion a reçu le Prix ANFH "Développement Professionnel Continu" pour son projet de formation consacré aux Urgences Vitales Intra-Hospitalières (UVIH). Cette distinction récompense une démarche construite au service d’objectifs partagés : renforcer la sécurité des patients, renforcer la capacité des équipes à agir en cas d’urgence vitale, entretenir les réflexes en situation critique, favoriser les bonnes pratiques et encourager le développement d' une culture commune de la sécurité. Nous publions ci-dessous le communiqué

Inscrit dans la dynamique engagée au CHU depuis 2023 autour du dispositif UVIH et du numéro unique d' urgence intra-hospitalière 2222, ce projet s ' appuie sur une vidéo pédagogique immersive conçue par, et pour, les professionnels du CHU.

Le jury a salué : la démarche de co-construction avec les équipes de terrain, l'ancrage réunionnais du projet à travers l'intégration de dialogues en créole, le format court permettant un déploiement simple sous forme d'ateliers ludo-pédagogiques de 20 minutes au plus près des professionnels.

Pour représenter l'établissement lors de la cérémonie, une délégation composée de professionnels directement impliqués dans le projet a été constituée par tirage au sort.

Elle réunissait Johanna Gigan, assistante de régulation médicale au SAMU 974, Gaëtan Talfumière, infirmier formateur au CESU 974, le Pr Rémi Girerd, directeur médical du CESU 974, et Lisa Payet, Directrice Qualité, Gestion des Risques et Relations avec les Usagers. M. Guillaume BRIONNE, délégué territorial ANFH Océan Indien, moteur dans la réalisation du projet, était également présent. Urgences Vitales Intra-Hospitalières (UVIH)

Au-delà de l'outil vidéo, l'initiative s'inscrit dans une démarche globale associant formation, simulation et animations de proximité destinées à diffuser les messages de sécurité dans l'ensemble des services. Cette approche repose sur une conviction forte : en situation d'urgence vitale, chaque seconde compte, mais surtout chaque professionnel.