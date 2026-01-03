TOUTE L’ACTUALITÉ
Venezuela : Donald Trump annonce que Nicolas Maduro a été "capturé" et confirme les frappes américaines

  • Publié le 3 janvier 2026 à 13:46
  • Actualisé le 3 janvier 2026 à 14:09
Cette combinaison d'images créée le 7 août 2025 montre le président américain Donald Trump (g.) à Washington, le 9 juillet 2025, et le président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas, le 31 juillet 2024

Le président américain a confirmé, ce samedi 3 janvier 2026, l’opération menée par l’armée à Caracas et dans d’autres villes du pays. "Nicolas Maduro et sa femme ont été capturés et exfiltrés" en dehors du Venezuela, écrit Donald Trump dans un message sur son réseau social.

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, avait ces dernières semaines renforcé sa sécurité personnelle face à l’escalade des menaces de l’administration américaine, selon un article du New York Times publié le 2 décembre.

Selon le journal américain, le chef d’Etat vénézuélien changeait fréquemment de lieux et de téléphone portable et avait renforcé son dispositif de sécurité afin de se prémunir contre une éventuelle frappe américaine. 

Trump, Venezuela

guest
1 Commentaires
Mes nouilles
Mes nouilles
18 minutes

Mais il est complètement taré ce Trump raciste et surtout très con

Répondre