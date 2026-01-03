Venezuela : Donald Trump annonce que Nicolas Maduro a été "capturé" et confirme les frappes américaines

Le président américain a confirmé, ce samedi 3 janvier 2026, l’opération menée par l’armée à Caracas et dans d’autres villes du pays. "Nicolas Maduro et sa femme ont été capturés et exfiltrés" en dehors du Venezuela, écrit Donald Trump dans un message sur son réseau social.

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, avait ces dernières semaines renforcé sa sécurité personnelle face à l’escalade des menaces de l’administration américaine, selon un article du New York Times publié le 2 décembre.

Selon le journal américain, le chef d’Etat vénézuélien changeait fréquemment de lieux et de téléphone portable et avait renforcé son dispositif de sécurité afin de se prémunir contre une éventuelle frappe américaine.