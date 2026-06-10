Violents incidents lors de manifestations anti-immigrés à Belfast

Des incidents ont éclaté mardi soir à Belfast lors de manifestations anti-immigrés, au lendemain d'une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais dont la vidéo a provoqué un choc le pays.

Des centaines de manifestants, pour beaucoup le visage masqué, se sont rassemblés en plusieurs points de Belfast, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Un bus, des voitures ont été incendiés, selon des journalistes de l'AFP, la télévision Sky News montrant également plusieurs maisons en feu. Des habitants ont dû être évacués d'un immeuble à la périphérie du centre ville, en proie à un incendie.

"Vers 19H30 (18H30 GMT), ils ont commencé à mettre le feu à des poubelles", puis "ils ont lancé des cocktail Molotov", a expliqué à l'AFP l'un des habitants, prénommé Eemran, un ingénieur d'origine indienne de 41 ans. "Tout d'un coup le feu a pris, on a eu de la fumée dans le bâtiment, et les pompiers nous ont dit de sortir", a-t-il expliqué.

"C'est un peu effrayant", a dit une autre résidente, Camila Flores, une Chilienne de 36 ans arrivée il y a un mois à Belfast pour travailler dans la recherche contre le cancer à l'université.

"Je comprends la colère des gens, mais on peut discuter de ces choses-là de manière plus pacifique", a-t-elle ajouté.

Vers 23h00 locales, la manifestation semblait tirer à sa fin, en raison d'une forte pluie.

"Des groupes d'hommes masqués qui incendient des maisons où vivent des familles ne sont rien d'autre qu'un acte de lâcheté répugnant", a condamné la Première ministre nord-irlandaise, Michelle O'Neill.

"Rien ne peut excuser ni justifier les attaques commises ce soir", a-t-elle ajouté sur X, appelant une nouvelle fois au calme.

"Des foyers sporadiques de troubles ont éclaté ce soir à plusieurs endroits d'Irlande du Nord", a déclaré le commissaire adjoint de la police nord-irlandaise, Ryan Henderson.

Des figures de l'extrême droite britannique, notamment le militant Tommy Robinson - de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon - avaient lancé plus tôt mardi des appels à manifester à travers le pays sur les réseaux sociaux. Avec le soutien du patron de la plateforme X, Elon Musk, qui les a encouragés à "manifester souvent et fortement".

- "Importantes blessures" -

Le suspect de l'attaque au couteau, dont l'identité n'a pas été révélée, a été inculpé mardi soir pour tentative de meurtre, possession d'un objet tranchant ou pointu dans un lieu public et menaces de mort. Il doit comparaître mercredi devant la justice.

Alors que des personnalités anti-immigration réclamaient des détails sur l'attaquant, notamment Nigel Farage, chef du parti Reform, ou Rupert Lowe, responsable du parti anti-immigration Restore, le ministère de l'Intérieur a confirmé qu'il s'agissait d'un réfugié soudanais, titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'en 2028.

Selon le chef de la police nord-irlandaise, Jon Boutcher, il était arrivé au Royaume-Uni en 2023, via Paris puis Dublin.

La piste terroriste est, à ce stade, écartée, a précisé Ryan Henderson, même si le motif de l'attaque reste incertain.

La victime, un homme d'une quarantaine d'années, a été hospitalisée dans un état grave, avec d'"importantes blessures aux yeux et de graves lacérations au dos et au visage", selon M. Henderson, précisant qu'un "couteau de cuisine" avait été retrouvé sur les lieux.

- Attaque "révoltante" -

Largement diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo montre l'assaillant assis sur un homme à terre, en sang, lui portant des coups. On voit aussi trois hommes intervenir, dont l'un neutralise l'assaillant en le frappant avec une espèce de batte.

Elle a suscité une condamnation unanime de la classe politique britannique, à commencer par le Premier ministre Keir Starmer, qui a dénoncé sur X une attaque "révoltante".

Dans le quartier où s'est déroulée l'attaque lundi soir, les habitants s'étaient réveillés mardi sidérés.

"C'est fou, c'est un quartier calme ici", a déclaré à l'AFP une mère de 24 ans, qui n'a pas voulu donner son nom. Evoquant les appels à manifester, elle a dit "comprendre que tout le monde soit en colère" face aux multiples attaques au couteau au Royaume-Uni.

- Manifestations anti-immigrés -

De violentes manifestations anti-immigrés ont secoué l'Irlande du Nord depuis deux ans, notamment en juin 2025 et à l'été 2024.

L'attaque de Belfast survient une semaine après une manifestation émaillée de violences à Southampton, pour dénoncer la façon prétendument "raciste" dont la police locale a géré, en décembre, le meurtre d'un étudiant blanc, Henry Nowak, par un jeune homme sikh.

Des figures de l'extrême droite parmi lesquelles Tommy Robinson, y ont participé.

Sur les 21 personnes interpellées depuis la manifestation, deux ont déjà été condamnées pour troubles à l'ordre public à des peines de prison de près de trois ans chacune.



AFP