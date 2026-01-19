Piton de la Fournaise : l'éruption toujours en cours, malgré une baisse de l'intensité

L’éruption débutée ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45 continue ce mardi 20 janvier, malgré une baisse de l'activité. Une faille éruptive est toujours active sur les quatre failles créées par cette éruption. Le préfet rappelle que tout accès au public dans l'enclos du piton de la Fournaise reste interdit, et que le survol de drone de la zone reste réglementé (Photo : OVPF)

"L'activité continue de baisser au niveau de l'éruption du Piton de la Fournaise. Depuis la fin de matinée il ne reste plus qu'une seule fissure active, celle située la plus en aval", notait l'OVPF en fin de journée ce lundi.

A 10h, l'OVPF indiquait que "sur les deux fissures les plus actives, un cône était en cours d’édification par retombées des projections de lave".

"Les coulées de lave, composées essentiellement de lave en graton, ne progressaient que très lentement", précisait l'OVPF ce lundi matin. La hauteur des fontaines de lave était faible, n’excédant pas 20 m de hauteur.

Suite à l’ouverture des fissures éruptives, l’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) a augmenté en fin de journée hier. Depuis 21h, l’amplitude du trémor est à la baisse même si une stabilisation semble se dessiner sur les deux der-nières heures.

- Rappel de la réglementation -

"L'usage des drones est strictement réglementé sur le site, conformément a la réglementation en vigueur et aux dispositions applicables du Parc National, afin de garantir la sécurité des personnes et le bon déroulement des opérations de secours et de surveillance", rappellent les autorités.

Un drone peut "mettre en danger les hélicoptères engages,retarder une intervention d’urgence, et exposer son télépilote a des sanctions".



- Le Piton de la Fournaise se réveille après deux années de repos -

Le Piton de la Fournaise donnait des signes de réveil depuis quelques semaines. Dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2926, une forte crise sismique avait conduit la préfecture à déclencher la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC, prévenant qu'une éruption est possible est "probable à très brève échéance". La sismicité s’était calmée quelques heures plus tard et l’alerte avait été levée.

Ce dimanche une nouvelle crise sismique importante a débuté à 16h34. La préfecture a de nouveau déclenché la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC.

Il est entré en éruption ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. Regardez les images de Oliv Idos.

Les équipes de l'OVPF ont pu réaliser un vol, avec le concours de la section aérienne de la gendarmerie et le PGHM, en début de matinée. Regardez :

- L'accès à l'enclos reste interdit -

"Tout accès au public dans l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes) reste formellement interdit pour des raisons de sécurité", informent les services de la préfecture.

"Il est demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur cette route et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation" rappelle la préfecture, alors que "le flux de véhicules dans la nuit du 18 au 19 janvier a été particulièrement important sur la route forestière 5 du Volcan, en particulier du cratère Commerson au Pas de Bellecombe, créant de forts ralentissements jusqu'à l'arrêt complet des véhicules".

La préfecture précise : "il aura fallu pour certains jusqu'à 5 à 6 heures pour parcourir cette route".

Le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture.

À ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation.

La phase d'alerte 2.1 du dispositif spécifique ORSEC* volcan reste d'actualité : éruption dans l'enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement.

- Plus de deux ans sans éruption -

La dernière éruption du Piton de la Fournaise a eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

