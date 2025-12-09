Le Département à l’honneur dans le magazine Rendez-Vous Citoyen

Le Département de La Réunion est à l’honneur en cette fin d’année dans le nouveau numéro du magazine Rendez-Vous Citoyen. Ces actions sont inscrites dans ce magazine notamment la visite du président du département de France, un bilan du projet 1 million d’arbres avec un compte-rendu de 500 000 € d’arbres plantés et une immersion dans l'EHPAD de Bois Olives. Cette nouvelle édition prouve l’engagement du Département dans l’environnement, la création du lien social et la lutte contre l'isolement des gramounes. Nous publions un post du Département de La Réunion. Nous publions un post du Département de La Réunion (Photo : rb/www.imazpress.com)