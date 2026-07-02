L'association L’Élan Parental organise le Village des Parents, une journée dédiée à la parentalité et à la famille, qui se tiendra le samedi 4 juillet 2026, de 9h à 17h, au CREPS de Saint-Paul. Cet événement réunira de nombreux professionnels, associations et intervenants autour de thématiques telles que la grossesse, la naissance, l’allaitement, le portage et le bien-être des familles. Des conférences, ateliers, animations pour les enfants et espaces d’échange seront proposés tout au long de la journée. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Notre objectif est de créer un lieu de rencontre, d’information et de soutien accessible à toutes les familles de La Réunion.