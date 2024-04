"Médiateurs de cinéma" : du cinéma gratuit pour les moins de 25 ans

Afin d'attirer les plus jeunes, la Région et le Centre national du cinéma (CNC) lancent "Médiateurs de cinéma". Un dispositif visant à promouvoir l’appétence à la culture cinématographique auprès des jeunes. Pour l'occasion, deux séances de cinéma gratuites pour les moins de 25 ans ont lieu à Saint-Denis et Saint-Pierre au mois de mai. La première aura lieu le samedi 4 avril dans le sud, tandis que dans le nord elle aura lieu le mercredi 15 avril (Photo www.imazpress.com)

Samedi 4 Mai à 13h30 au Multiplexe Ciné Grand Sud

BORGO de Stéphane Demoustier (France / 2024 / 1h58)

Melissa intègre un centre pénitentiaire pas tout à fait comme les autres. Ici, on dit que ce sont les prisonniers qui surveillent les gardiens. L’intégration de Melissa est facilitée par un jeune détenu qui semble influent et la place sous sa protection. Mais une fois libéré, il reprend contact avec elle pour lui demander un service …

Inspirée d’une histoire vraie.



Mercredi 15 Mai à 18h30 au Ciné Palmes Saint-Denis

COMME UN FILS de Nicolas Boukhrief (France / 2024 / 1h42)

Jacques Romand est un professeur qui a perdu sa vocation. Témoin d’une agression dans une épicerie de quartier, il permet l’arrestation de l’un des voleurs : Victor, 14 ans. Mais en découvrant le sort de ce gamin déscolarisé que l’on force à voler pour survivre, Jacques va tout mettre en œuvre pour venir en aide à ce jeune parti sur de si mauvais rails. Quitte à affronter ceux qui l’exploitent. En luttant contre les réticences mêmes de Victor pour tenter de lui offrir un avenir meilleur, Jacques va changer son propre destin...

- Le dispositif "Médiateurs de cinéma" -

Ces séances rendues gratuites pour les plus jeunes, sont organisées grâce au dispositif "Médiateurs de cinéma". Un dispositif national mis en place à La Réunion par La Région et Le CNC (Centre national du cinéma). Ce dispositif vise à promouvoir l’appétence à la culture cinématographique auprès des jeunes.

"Le CNC et La Région Réunion ont décidé de mettre en place sur le territoire le dispositif "Médiateurs de Cinéma". L’action part du constat que les jeunes vont de moins en moins au cinéma contrairement au plus de 50 ans", expliquait Armand Dauphin, coordinateur du dispositif "Médiateurs de cinéma", lors d'une précédente interview.

"Nous avions fait quelques tentatives isolées l’année dernière. Mais cette année nous reprenons un rythme régulier une fois par mois avec des séances au Cinépalmes de Saint-Denis et Multiplexe Ciné grand Sud."

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com