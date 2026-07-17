"Monuments de beauté de l’océan Indien"  : le palmarès est connu

"Regarder le monde, c'est toucher à sa diversité". Pour cette troisième édition du concours régional de photographie "Monuments de beauté de l'océan Indien", 209 collégiens issus de 22 établissements de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des Seychelles et du Mozambique ont porté un regard original sur les monuments emblématiques de leur territoire. Nous publions le communiqué ci-dessous

Organisé du 2 janvier au 30 avril 2026, le concours invitait les élèves de 11 à 15 ans à réaliser collectivement une photographie originale d'un monument remarquable, accompagnée d'une présentation mettant en valeur leur démarche.

Labellisée "Bicentenaire de la photographie", cette troisième édition a accordé une attention particulière à la qualité photographique des productions. Cadrage, lumière, composition, narration visuelle et créativité ont constitué les principaux critères d'appréciation du jury.

Parmi les 46 projets reçus, 35 dossiers recevables ont été évalués par un jury composé de professionnels de l'image, de la communication, du patrimoine et des partenaires institutionnels. Ses membres ont salué la qualité des réalisations, la diversité des approches proposées et l'engagement des élèves dans la mise en valeur du patrimoine de l'océan Indien.

À l’issue des délibérations le palmarès est le suivant :

- 1er prix : They Walked Here – DAV Collège Port-Louis (Maurice)

- 2e prix : Igreja de Santo António da Polana – Lycée Français International Gustave Eiffel (Mozambique)

- 3e prix : Le Palais Kapviridjewe, Udjumbe – Groupe Scolaire Fundi Abdoulhamid (Comores)

Mention spéciale "Révélation patrimoniale" : La Pierre et la Croix, pour la qualité de son argumentation et la maturité de sa réflexion - SODNAC SSS (Maurice)

Mention spéciale "Regard" : The Echoes of the Diocese, pour son regard original porté sur un patrimoine peu visible - Collèges de France et du Monde (Madagascar)

La cérémonie de remise des prix, en présence des lauréats du 1er prix, se tiendra le samedi 19 septembre 2026, dans l'après-midi, à Saint-Denis (La Réunion). Elle sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'Iconothèque historique de l'océan Indien (IHOI), permettant au public de suivre l'événement à distance.

- Les organisateurs du concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" -

Initiative culturelle inédite portée par le Département de La Réunion, la Commission de l’océan Indien, l’Académie de La Réunion et l’ESA Réunion, le concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" a été créé en 2022, dans le cadre du projet "Appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations", porté par l’Iconothèque historique de l’océan Indien et cofinancé par l’Union européenne au titre du PO INTERREG V OI.