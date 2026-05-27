"Qu’est-ce que l’art contemporain ?" au Centre culturel Le Sud [?]

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le samedi 24 mai 2026, le Département a inauguré l’exposition "Qu’est-ce que l’art contemporain ?", proposée par l’Artothèque du Centre culturel Le Sud. Conçue par les commissaires d’exposition Colette Pounia et Eve-Marie Montfort, cette exposition réunit 34 artistes autour d’un parcours pédagogique et chronologique permettant de découvrir les grandes évolutions de l’art contemporain depuis l’après guerre. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photos : Département)

À travers cette sélection d’œuvres, l’exposition propose également un regard sensible sur la création réunionnaise. Dans un territoire insulaire, métissé et postcolonial, les artistes interrogent les notions d’identité, de mémoire, de paysage et de circulation des cultures. L’art contemporain y apparaît comme un espace vivant de dialogue, d’imagination et de réflexion sur notre époque.

Pour le Président du Département, Cyrille Melchior, « la culture ne doit pas être réservée à un groupe, quel qu’il soit. Elle doit circuler, rencontrer, étonner, rassembler. Les arts doivent être mis à la portée de tous, sans distinction ».

La majorité des œuvres présentées est issue des collections de l’Artothèque de La Réunion.

Plusieurs prêts de collections publiques et privées enrichissent également l’exposition, notamment ceux de la Clinique Avicenne du Port, du FRAC Réunion, de la Ville de Saint- Pierre, de la Bibliothèque départementale de La Réunion et du Musée Léon Dierx. Cette exposition s’inscrit aussi dans une dynamique partenariale avec l’École supérieure d’art de La Réunion et l’Académie de La Réunion.

Informations pratiques :

Artothèque de La Réunion – Centre culturel Le Sud

60 rue Victor Le Vigoureux – 97410 Saint-Pierre

02 62 81 77 60

Ouverture au public : du mardi au samedi de 9h à 17h

Exposition "Qu’est-ce que l’art contemporain ?" du 23 mai 2026 au 22 mai 2027