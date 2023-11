Saint-Paul commémore l’Armistice

Ce samedi 11 novembre, plusieurs élus de l'Ouest ont commémoré l'Armistice afin d’honorer les combattants de la guerre 14/18 à la Saline. Cet hommage a commencé par la remise de deux croix du combattant. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : Saint-Paul)

C’est en présence de Philippe Malizard, sous-préfet de Saint-Paul, de Geneviève Payet représentant le député de la 7ème circonscription, Perceval Gaillard, de Laëtitia Lebreton représentant la présidente de la Région Réunion, de Jean-François Nativel représentant le président du Conseil Départemental, des élu.es Hélène Rougeau, adjointe aux affaires militaires, Dominique Virama-Coutaye, adjoint au bassin de vie de La Saline, les élu.es du Conseil Municipal, de Sylvain Nicolet, Lieutenant de Vaisseau et Commandant du Champlain, de Damien Blouin, Capitaine de Corvette chez les Forces Armées dans la zone-Sud de l’Océan Indien (FAZSOI), d’Hugues Zabern, Président des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Saint-Paul, des anciens combattants, des présidents d’associations, des élèves de la classe défense du lycée Paul Vergès et du collège Jules Solesse que s’est déroulée la Commémoration de l’Armistice à La Saline.

Cet hommage a commencé par la remise de deux croix du combattant. Le Croix du combattant honore, et ce depuis le 28 juin 1930, tout soldat qui a combattu pour la France lors de la Première Guerre Mondiale et également lors des batailles de 1870. Cette croix fut créée pour honorer ces soldats de 14/18, ainsi ceux qui défendirent notre pays lors du deuxième conflit mondial de 39/45, les guerres d’Indochine, de Corée et d’Algérie.

La Croix du Combattant est toujours décernés aujourd’hui pour la participation des forces françaises en Opération Extérieure. Philippe Malizard, Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Paul a remis deux Croix du Combattant à deux adhérents de la section. Ils ont en leur temps défendu les valeurs de la France.

La première Croix a été remise à Yves Hoareau parti combattre en Algérie de novembre 1962 à mai 1964 au sein du 5ème RI stationné à Alger.

La seconde Croix du Combattant a été remise à Georges Royer engagé dans le cadre de la mission Oliphan à bord du porte-avions Clémenceau, il quitte pour une durée indéterminée la France en direction du point chaud du Liban de 1983 à 1984.

“En ce jour mémorable, nous sommes rassemblés au Monument aux Morts du Square Célimène de La Saline, pour commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, un moment qui a profondément marqué l’histoire de La Réunion tout autant que celle de la France hexagonale. 105 ans après la Première Guerre Mondiale, la date du 11 novembre reste gravée dans la mémoire collective. Un jour où des commémorations ont lieu à La Réunion, ainsi qu’en France Hexagonale, pour célébrer la fin de cette guerre qui a fait 9 millions de morts et disparus, et 21 millions de blessés”, commence le premier magistrat.

Replongeons plus d’un siècle en arrière. Près de 15.000 soldats quittèrent La Réunion pour rejoindre le combat, prêts à affronter l’un des conflits les plus sanglants de l’histoire. Parmi eux, 128 Saint-Paulois ne revinrent jamais. 7 d’entre eux furent envoyés à la terrible bataille de Verdun. Ces soldats réunionnais ont laissé derrière eux leur famille pour faire face à l’horreur des tranchées, au manque de tout, à la mort qui est devenue leur triste quotidien.

Un siècle plus tard, nous honorons leur mémoire, leur sacrifice. Ces vies perdues pour que la liberté, notre liberté, puisse perdurer. Le traumatisme de la Première Guerre mondiale fut immense, touchant chaque coin de notre île.

“L’année dernière, Saint-Paul a vécu un moment historique en accueillant la Flamme du Soldat inconnu. Notre belle commune a été la seule de La Réunion à veiller sur cette flamme toute la nuit, en hommage à tous les Saint-Paulois et à toutes les personnes tombées au combat pour protéger notre patrie, nos valeurs. Par ailleurs, la présence des anciens combattants parmi nous est le signe de notre reconnaissance éternelle envers ceux qui ont défendu la liberté, les valeurs de la République”, poursuit le Maire de Saint-Paul.

L’Armistice du 11 novembre est un rappel puissant de l’importance de la paix et de la nécessité de travailler ansanm pour éviter les horreurs de la guerre. Cette date nous rappelle que nous sommes aujourd’hui les gardiens de la mémoire de ces héros.