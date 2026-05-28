[Vidéo] Pour la CCIR, la gastronomie créole mérite bien plus qu’un héritage

À La Réunion, la cuisine fait partie de notre identité. Mais aujourd’hui, une question essentielle se pose : comment transmettre, structurer et valoriser ce savoir unique ? Pierrick Robert, Président de la CCI Réunion, Frédéric Auré, Directeur du Pôle Formation, Jean-Charles Bertrand, Président de l’Institut International de la Gastronomie Créole (IIGC), et David Banon, Trésorier de l’IIGC échangent sur la question (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Tous partagent une même ambition : faire rayonner la gastronomie créole et mieux la transmettre aux nouvelles générations. Écoutez.