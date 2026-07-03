66ème anniversaire de l'indépendance de Madagascar au Département

C'est au son de la valiha, instrument emblématique de la Grande Île, qu'a démarré, jeudi 2 juillet 2026 au Palais de la Source, la soirée de célébration du 66ème anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Accueillis par le président du Département Cyrille Melchior et la Consule de Madagascar Marie Yolande Razanamalala, en présence des Consuls de l'Inde et de la Chine, ainsi que du Consul honoraire des Comores, les représentants associatifs et les invités ont partagé un moment de mémoire, de culture et de fraternité. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photos : Département)

Cyrille Melchior a rappelé la profondeur des liens qui unissent La Réunion et Madagascar, tout en soulignant la vocation de la célébration : "Au-delà de l’aspect festif, nous faisons le choix de célébrer les cultures et d’enrichir la réflexion. Ces rendez-vous sont l'occasion de proposer des conférences de haut niveau, permettant de mieux comprendre notre histoire commune et les héritages qui façonnent l'identité réunionnaise".

Cette ambition s’est illustrée à travers la conférence de Charlotte Rabesahala, docteure en civilisation et linguiste intitulée "Héritages historiques laissés par les grands maron(ne)s. Les toponymes d'origine malagasy du royaume de l'intérieur". Fondée sur une approche scientifique des noms des lieux de maronages à La Réunion, l’intervention a mis en lumière l'empreinte durable de la culture malagasy dans l’histoire, la langue et la géographie de notre île.

À l'occasion des 80 ans de la départementalisation, la Collectivité a mis à l'honneur quatre personnalités octogénaires d'origine malagasy. Raymonde Andrianaly, Fulgence Fanony, Joseph Rakotoarimanana et Victor Rakotodrazaka ont ainsi reçu la Médaille départementale en reconnaissance de leur parcours et de leur engagement.

La soirée s'est poursuivie avec la danse emblématique Afindrafindrao, dans une ambiance chaleureuse et conviviale assurée par Zamba, virtuose de la valiha ainsi que les danseurs de Fara et les groupes Lubna et Tiana.

La soirée reflétait le Fihavanana, cette valeur essentielle de la culture malagasy fondée sur la solidarité, la fraternité et la communauté de destin entre les peuples de l'océan Indien.