Accès au droit : des consultations gratuites ce samedi au Port

Besoin d’un conseil juridique ? Des professionnels du droit se mobilisent pour vous. Notaire, avocat, huissier de justice et agents de la Maison France Services seront présents ce samedi 20 juin 2026 pour proposer des consultations gratuites à l’occasion de la Journée d’accès au droit (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Organisée par le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) et la Ville du Port, cette journée vous permet de bénéficier d’informations et d’un accompagnement sur de nombreuses questions du quotidien :

- Famille : pensions alimentaires, divorces, garde d’enfants ;

- Logement : conflits entre propriétaires et locataires, nuisances, questions liées à la propriété ;

- Surendettement

- Contrats et litiges : abus de confiance, escroqueries

- Accompagnement des victimes

Consultations gratuites, directement sur place.