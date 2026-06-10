Action chorale au Port : place aux rencontres artistiques dans les écoles

Cette année ce sont Johan Saartave, talentueux bassiste portois et le batteur Vincent Bellec qui accompagnent les jeunes chanteurs du projet Chorale des écoles du Port. Les élèves de l’école Paule Legros ont ouvert le bal des répétitions lundi 1er juin en présence des élus de la Ville. Avant de monter sur la scène du Kabardock le 18 juin, les élèves perfectionnent leur répertoire en se produisant devant leurs camarades d’écoles. (Photos : ville du Port)

Johan Saartave et Vincent Bellec, poursuivront leur tournée dans les écoles de la Ville.

L’action Chorale est un projet pédagogique et culturel qui permet aux élèves d’accéder à la pratique instrumentale et vocale. Elle est portée par le Village Titan, en partenariat avec la ville du Port dans le cadre de la Cité éducative. Elle bénéficie du soutien de Groove Dann Port le programme d’action culturelle du festival Jazz Dann Port (30 juillet au 2 août).

Le projet proposé et mené par Henry Duffour réunit les enfants des écoles élémentaires de la ville (Cycle 3) autour d’un répertoire de chansons originales en créole et en français et d’une œuvre populaire abordant des notions et des valeurs familières aux enfants. Il favorise également les rencontres avec les artistes du territoire réunionnais et l’intégration de chansons en créole.