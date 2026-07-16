Appel à candidatures pour la fête de la pomme de terre et la fête du cheval

La ville du Tampon lance un appel à candidatures pour l'attribution d'emplacements sur le domaine public à l'occasion d'un événement de la fête de la pomme de terre et la fête du cheval. Les fêtes se réunissent pour la première fois sur le site de Miel Vert, afin de mettre à l'honneur les richesses de notre territoire, l'agriculture, l'élevage et les savoir-faire locaux. Ensemble, elles deviennent "la plaine en fête", un nom choisi grâce aux votes des habitants. Vous êtes : producteur, éleveur, artisan, association ou professionnel, déposez votre candidature dès maintenant. (Photo d'illustration : ville du Tampon)

Retrouvez le règlement, les modalités de candidature et téléchargez votre dossier ici.