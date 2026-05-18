CCIR : une médaille pour les entrepreneurs

Pour soutenir et encourager le développement des entreprises, la CCI Réunion organise la remise des médailles d’or des entrepreneurs. Une initiative qui mettra à l’honneur le travail des entrepreneurs de plus de 20 ans d’activité dans la même entreprise. "Nos chefs d’entreprise, véritables acteurs des services, du commerce et de l’industrie, ne doivent pas rester dans l’ombre après tant d’années d’efforts, de combats, et de créativité", affirme la CCIR. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / imazpress.com)

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