TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINT-BENOÎT Suite à un accident de la route, la RN2 est fermée à la circulation dans le sens est- nord, une déviation est mise en place

SAINT-DENIS Les enfants se mobilisent pour leur droit à la protection et à la sécurité. Photos sur notre site

voir plus

CCIR : signature d'une convention porteuse d'avenir pour notre territoire

  • Publié le 22 juin 2026 à 14:45
  • Actualisé le 22 juin 2026 à 15:03
CCIR : signature d'une convention porteuse d'avenir pour notre territoire
CCIR : signature d'une convention porteuse d'avenir pour notre territoire
CCIR : signature d'une convention porteuse d'avenir pour notre territoire

Le jeudi 11 juin 2026, Pierrick Robert président de la CCI Réunion, Philippe Nativel président de Bac Réunion et compétences et intérim, et Johny Dijoux, Gérant de Réunion emploi intérim, ont officialisé une convention de coopération visant à renforcer les passerelles entre orientation, formation, alternance, recrutement et emploi. " À travers ce partenariat, le Pôle Formation de la CCI Réunion et l'Ensemblier BAC Réunion partagent une ambition commune : mieux répondre aux besoins en compétences des entreprises réunionnaises et favoriser des parcours plus fluides vers l'emploi", écrit la CCIR. (Photos : CCIR)

Cette coopération permettra notamment de :

- Mieux faire connaître les métiers et les opportunités professionnelles ;
- Faciliter les parcours vers la formation, l'alternance et l'emploi ;
- Accompagner les entreprises dans leurs besoins en recrutement et en compétences ;
- Adapter les réponses de formation aux évolutions du marché du travail.

Une nouvelle étape au service des entreprises, des talents et du développement économique de notre territoire. 

CCIR, Orientation, Zoom

guest
0 Commentaires