CCIR : j-5 avant la journée entreprendre au féminin 2026

Si vous êtes entrepreneure, dirigeante ou porteuse de projet dans les secteurs du tourisme, de l’événementiel ou des loisirs, le 26 juin 2026, de 8h à 17h00 à Saint-Denis. La CCI Réunion vous donne rendez-vous pour une journée pensée pour vous aider à développer votre activité, enrichir votre réseau et trouver de nouvelles sources d’inspiration. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)

Au programme :

- Des échanges autour du leadership, de l’entrepreneuriat et des enjeux du tourisme de demain

- Des ateliers concrets sur le financement, le digital, la stratégie et le pilotage d’entreprise

- Des rencontres pour créer de nouvelles opportunités professionnelles

- Des témoignages d’entrepreneures qui partageront leur expérience et leurs conseils

- La journée se clôturera par la remise des prix du challenge des entrepreneures inspirantes, qui met à l’honneur des parcours remarquables du territoire.

Une belle occasion de faire le plein d’idées, de rencontres et d’inspiration pour faire avancer vos projets.

