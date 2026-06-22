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CCIR : j-5 avant la journée entreprendre au féminin 2026

  • Publié le 22 juin 2026 à 15:14
  • Actualisé le 22 juin 2026 à 15:23
Entreprendre au féminin

Si vous êtes entrepreneure, dirigeante ou porteuse de projet dans les secteurs du tourisme, de l’événementiel ou des loisirs, le 26 juin 2026, de 8h à 17h00 à Saint-Denis. La CCI Réunion vous donne rendez-vous pour une journée pensée pour vous aider à développer votre activité, enrichir votre réseau et trouver de nouvelles sources d’inspiration. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)

Au programme :
- Des échanges autour du leadership, de l’entrepreneuriat et des enjeux du tourisme de demain
- Des ateliers concrets sur le financement, le digital, la stratégie et le pilotage d’entreprise
- Des rencontres pour créer de nouvelles opportunités professionnelles
- Des témoignages d’entrepreneures qui partageront leur expérience et leurs conseils
- La journée se clôturera par la remise des prix du challenge des entrepreneures inspirantes, qui met à l’honneur des parcours remarquables du territoire.

Une belle occasion de faire le plein d’idées, de rencontres et d’inspiration pour faire avancer vos projets.
 

CCIR, Entrepreneure, Zoom

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