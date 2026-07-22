La CCI Réunion se mobilise pour le développement des filières

Réunie le 6 juillet 2026, la Commission services de la CCI Réunion a dressé un état des lieux des grands enjeux liés au développement des activités de services à La Réunion. Formation aux services à la personne, Gérontopôle, contrat de filière CARE ou encore Silver Éco : plusieurs initiatives structurantes ont été abordées. Les échanges ont également permis de valoriser les actions menées en faveur de l'entrepreneuriat et de l'événementiel. De nouvelles pistes d'actions et d'études sont désormais envisagées pour soutenir durablement ces secteurs. (Photo : CCIR)