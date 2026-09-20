CCIR : appel à candidatures pour deux foodtrucks

Vous êtes un professionnel de la restauration mobile ? Le 24 octobre 2026, à l’occasion de la Journée de l’Innovation Entrepreneuriale (JIE 2026), organisée au Domaine des Pierres à Saint-Pierre, proposez vos spécialités culinaires aux visiteurs, entrepreneurs, partenaires et exposants présents tout au long de la journée. Profitez de cet événement pour valoriser votre savoir-faire, développer votre visibilité et faire découvrir votre offre dans un cadre propice aux échanges et à la convivialité. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Déposez dès maintenant votre candidature via le formulaire ci-dessous pour intégrer l’espace restauration de la Journée de l’Innovation Entrepreneuriale 2026.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre à 12h, ici. Attention : toute candidature incomplète ne pourra pas être traitée.