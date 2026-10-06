CCI Proxi : les conseillers de la CCI Réunion à la rencontre des entrepreneurs de la Plaine-des-Palmistes

Le dispositif CCI Proxi fera étape à la Plaine-des-Palmistes ce jeudi 8 octobre 2026. De 9 heures à 15 heures, les conseillers de la CCI Réunion accueilleront les professionnels sur le parvis de la mairie. L'objectif : aller directement à la rencontre des entrepreneurs afin de les écouter, les conseiller et les accompagner dans leurs formalités, le développement de leur activité ou leurs différents projets. Les professionnels souhaitant bénéficier d'un accompagnement peuvent prendre rendez-vous auprès de la CCI Réunion au 0262 94 21 21. Nous publions ci-dessous le post de la CCI Réunion : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)