Citalis : la desserte du Chaudron reprend dès 18h ce mardi

Après une série de caillassages à répétition le week-end dernier ayant endommagé plusieurs bus du réseau Citalis, Sodiparc a mis en place des itinéraires modifiés sur certaines lignes. Ce mardi 6 octobre 2026, la Sodiparc a décidé de rétablir dès 18 heures, ce soir, la desserte du secteur du Chaudron afin de limiter les perturbations pour les voyageurs. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Plusieurs arrêts seront donc à nouveau desservis, jusqu'à la fin du service :

• Station Chaudron

• Mail du Chaudron

• Roger Payet

• Lacroix

• Leconte de Lisle

Les lignes suivantes reprennent donc leur itinéraire habituel : 1, 5, 6, 8, 24, 24A, 25, 26, 27, 27A, 28, 29A, 31, 32, 33 et 40.

Lire aussi - Bus caillassés à Saint-Denis : Sodiparc maintient la déviation de plusieurs lignes

- Certaines déviations restent toutefois en vigueur -

La ligne 14 assure normalement les sorties scolaires de 15h30 et 16h30 du collège Montgaillard. "À partir de 16h00 et jusqu'à la fin du service, elle est déviée et termine son itinéraire dans l’allée des Gloxinias" assure la Sodiparc.

Plusieurs arrêts sont non desservis :

• Stade

• CES Montgaillard Cité de la Vierge Stella Madagascar

• Parc de la Trinité Azéma

• Zola

• Château Morange

"À partir de 16h00, la ligne 19 ne dessert pas les arrêts : Zola, Azéma et Château Morange", précise la Sodiparc.

www.imazpress.com / [email protected]