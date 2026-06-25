CCIR : "Entreprendre au féminin", consacré aux filières de l'événementiel, du tourisme et des loisirs

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion organise, le 26 juin 2026, la journée entreprendre au féminin, consacrée aux filières de l'événementiel, du tourisme et des loisirs. Destiné aux femmes cheffes d’entreprise et porteuses de projet, cet événement vise à favoriser l’accès à l’information, aux dispositifs d’accompagnement et aux opportunités de développement entrepreneurial (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Destiné aux femmes cheffes d’entreprise et porteuses de projet, cet événement vise à favoriser l’accès à l’information, aux dispositifs d’accompagnement et aux opportunités de développement entrepreneurial.

- Les cheffes d’entreprise dynamisent l'économie de La Réunion -

Tout au long de la journée, table ronde, ateliers, rencontres d’experts, rendez-vous B2B et témoignages d’entrepreneures permettront aux participantes de s’informer, d’échanger et de développer leur réseau.

La journée accueillera également un village partenaire, réunissant institutions, organismes d’accompagnement et entreprises engagées, offrant aux participantes un accès direct à des solutions, services et conseils adaptés à leurs besoins.

Cette édition sera également marquée par le Challenge des Entrepreneures Inspirantes – Évènementiel, Tourisme & Loisirs, une initiative destinée à valoriser les femmes dirigeantes qui contribuent au dynamisme et à l’attractivité de ces secteurs à La Réunion.