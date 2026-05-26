CCIR : former aujourd'hui les professionnels qui feront rouler l'économie réunionnaise demain

La CCI Réunion réunit les acteurs du transport et de la logistique autour des compétences, des parcours et de l'avenir de la filière, ce mercredi 27 mai 2026 à Saint-Pierre, à l'occasion des 15 ans du CAP Conducteur routier de marchandises et de la mise en service d'un nouveau porteur-école de dernière génération. Nous publions le communiqué de la CCI Réunion (Photo Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Chaque jour, les professionnels du transport et de la logistique contribuent au fonctionnement de l'économie réunionnaise. Ils assurent l'approvisionnement des entreprises, la circulation des marchandises et la continuité des activités sur l'ensemble du territoire. Derrière cette réalité se trouvent des compétences, des parcours et des savoir-faire qu'il est essentiel de transmettre, d'accompagner et de préparer aux évolutions du secteur.

Depuis 2011, le CAP Conducteur routier de marchandises du Campus Pro a permis à plusieurs générations d'apprenants, représentant aujourd'hui plus d'une centaine de diplômés, d'accéder à une qualification et de construire leur avenir professionnel dans une filière essentielle au développement économique de La Réunion.

Cette rencontre mettra à l'honneur les femmes et les hommes qui font vivre ces métiers : apprenants, anciens diplômés, formateurs, entreprises, partenaires et professionnels de la filière. Elle sera également l'occasion d'échanger sur les évolutions du secteur, les attentes des entreprises et les compétences qui accompagneront les mobilités et les chaînes logistiques de demain.

La mise en service d'un nouveau porteur-école, cofinancé par la Région Réunion et OPCO Mobilités, s'inscrit dans cette dynamique. Cet équipement de professionnalisation en conditions réelles vient renforcer les capacités de formation de la Filière Technique et témoigne de la mobilisation collective des partenaires au service de l'emploi, des compétences et de l'attractivité des métiers du transport.

Au programme :

• Découverte des équipements et démonstrations en conditions réelles ;

• Inauguration officielle du nouveau porteur-école ;

• Regards croisés sur les enjeux, les évolutions et les perspectives de la filière transport-logistique à La Réunion.