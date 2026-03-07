CCIR : lancement officiel des semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat

Pour la première fois à La Réunion, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion lance officiellement les Semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat ce mardi 17 mars 2026 de 14h à 16h au siège de la CCI à Saint-Denis. Un événement qui vise à déconstruire les stéréotypes liées aux métiers et à encourager les jeunes filles à envisager l'entrepreneuriat. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la CCIR. (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Au programme de cette rencontre mêlant inspiration et action :

- Une table ronde avec nos partenaires engagés en faveur de l’entrepreneuriat féminin

- Un speed meeting entre professionnelles et collégiens, permettant des échanges directs et inspirants autour des parcours, des métiers et des ambitions

Cette première édition ambitionne de sensibiliser 1.000 jeunes sur l’ensemble du territoire et de mobiliser une cinquantaine de mentors féminins afin de partager leur expérience et inspirer les nouvelles générations.