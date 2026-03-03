CCIR : programmation des mardis de la prévention

Les mardis de la prévention se poursuivent en 2026 avec un objectif : "ne pas attendre les difficultés pour agir". Les équipes de la CCI Réunion vous accueillent les mardis 3 mars et 5 mai 2026 à l'espace entrepreneuriat nord. Rendez-vous les mardi 7 juin et 2 juin 2026 à l'espace entrepreneuriat sud pour vous informer auprès des services qualifiés. Nous publions ci-dessous, le communiqué de la CCI Réunion. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

La CCI Réunion vous accompagne dans une démarche proactive permettant de :

- Prendre du recul sur votre activité

- Identifier les signaux faibles

- Sécuriser votre trésorerie

- Anticiper vos échéances à venir

Même si votre entreprise se porte bien, c'est l'occasion de profiter d'un diagnostic rapide de votre situation. La prévention vous permet d’anticiper, de sécuriser votre activité et de disposer de solutions adaptées, en toute tranquillité.

Chaque rendez-vous est confidentiel, personnalisé, et mené par des experts mobilisés à vos côtés.

Inscrivez-vous dès maintenant avant le 3 mars 2026.