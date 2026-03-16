Cilaos : coupures d'eau ce mercredi en raison de travaux

La Civis informe ses abonnés qu’en raison des travaux de renouvellement de la canalisation de la Rue de la Source, l’alimentation en eau potable sera interrompue le mercredi 18 mars 2026 de 8h00 à 10h00 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur les secteurs suivants :

- rue du Père Boiteau : de l’intersection avec la rue Louis Maillot jusqu’au rond-point de l’Eglise

- rue des Sources

- rue des Thermes

Cette interruption est nécessaire pour garantir la qualité de l’eau distribuée.

La Civis présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie ses abonnés de leur compréhension.