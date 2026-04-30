Le stand de la Cinor présent au Salon de la maison

La Cinor vous donne rendez-vous du 1er au 10 mai 2026 à la Nordev à l'occasion du Salon de la maison. "La Cinor, c'est bien plus qu'un stand : c'est un espace de partage avec nos partenaires engagés pour un territoire plus durable", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué dela Cinor ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La CINOR vous donne rendez-vous au Salon de la Maison !

Le Salon de la Maison approche à grands pas ! Du 1er au 10 mai, rejoignez-nous à la NORDEV pour découvrir nos actions et échanger sur les enjeux de demain.

La CINOR, c'est bien plus qu'un stand : c'est un espace de partage avec nos partenaires engagés pour un territoire plus durable !

Au programme sur notre stand :

- Eau & Éco-gestes : Découvrez le cycle de l'eau, apprenez à mieux consommer et découvrez le bar à eau avec la CISE Sud Réunion.

- Biodiversité & Environnement : Plongez au cœur des écosystèmes réunionnais avec l’Association BioMA.

- Énergie & Transition citoyenne : Participez à des ateliers collectifs et des conférences sur l'autonomie énergétique avec « Catalyseuse d'Étincelles ».

- Qualité de l'air intérieur : Apprenez les bons gestes pour mieux respirer chez vous (ateliers fabrication de produits naturels !) avec Atmo Réunion.

- Gestion des déchets & Tri : Des conseils pratiques pour le tri et la gestion des déchets avec le SICR.

- Jeu concours : Tentez de gagner des invitations et participez à nos animations de fidélisation avec CITALIS!

Où ? Stand CINOR ( HALL C 29) – Parc des Expositions de la NORDEV.

Quand ? Du 1er au 10 mai 2026.

Que vous soyez là pour apprendre, échanger ou construire votre projet de maison, nous avons hâte de vous rencontrer !