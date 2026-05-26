TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

BELGIQUE Car scolaire percuté par un train - quatre morts, dont deux enfants

BELGIQUE Un car scolaire percuté par un train, plusieurs morts

voir plus

Cinor : rappelle les règles concernant les encombrants

  • Publié le 26 mai 2026 à 15:07
  • Actualisé le 26 mai 2026 à 15:37
déchets

La Cinor rappelle les règles concernant les encombrants et informe notamment qu'il faut les sortir la veille du jour de collecte. Le non-respect de ces règles peut entraîner une contravention. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les règles à respecter sont les suivantes :

Ne déposez pas :
- Pièces auto (batteries, pneus, portières, pièces diverses...)
- Appareils électriques, ferrailles
- Déchets verts (tonte, branchages...)

Ne gênez pas la collecte de vos encombrants :
- Pas de dépôt trop près des clôtures, compteurs
- Pas de stationnement gênant.

Consultez votre calendrier de collecte ici

Cinor, Encombrants, Zoom

guest
0 Commentaires