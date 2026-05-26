La Cinor rappelle les règles concernant les encombrants et informe notamment qu'il faut les sortir la veille du jour de collecte. Le non-respect de ces règles peut entraîner une contravention. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les règles à respecter sont les suivantes :

Ne déposez pas :

- Pièces auto (batteries, pneus, portières, pièces diverses...)

- Appareils électriques, ferrailles

- Déchets verts (tonte, branchages...)

Ne gênez pas la collecte de vos encombrants :

- Pas de dépôt trop près des clôtures, compteurs

- Pas de stationnement gênant.



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