La Cinor rappelle les règles concernant les encombrants et informe notamment qu'il faut les sortir la veille du jour de collecte. Le non-respect de ces règles peut entraîner une contravention. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)
Les règles à respecter sont les suivantes :
Ne déposez pas :
- Pièces auto (batteries, pneus, portières, pièces diverses...)
- Appareils électriques, ferrailles
- Déchets verts (tonte, branchages...)
Ne gênez pas la collecte de vos encombrants :
- Pas de dépôt trop près des clôtures, compteurs
- Pas de stationnement gênant.
Consultez votre calendrier de collecte ici.