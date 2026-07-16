Cinor : les enjeux énergétiques du territoire au coeur de la discussion

Ce jeudi 16 juillet 2026, Jacques Lowinsky, président de la Cinor, a reçu Dominique Charzat, directeur régional d'EDF, accompagné de Florence Dubard, chargée des relations avec les collectivités locales. Cet échange a été l'occasion d'aborder les grands enjeux énergétiques de notre territoire comme l'autonomie énergétique, un réseau électrique performant, alimenté presque exclusivement par des énergies renouvelables et les défis de la future programmation pluriannuelle de l'énergie, avec comme point d'orgue le projet Tanika, une solution de stockage d'énergie de grande capacité et à fort rendement. (Photos : Cinor)