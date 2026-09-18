La Cinor : quatre nouveaux véhicules pour améliorer le confort des voyageurs et l'offre de services

Depuis ce jeudi 17 septembre 2026, les voyageurs empruntant les lignes 30, 36 et 39 découvrent progressivement de nouveaux autobus pour leurs trajets. Ces véhicules viennent renforcer l'offre de transport sur plusieurs secteurs de Sainte-Marie et de la Rivière des Pluies. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Ainsi, plusieurs lignes du réseau Citalis bénéficieront de nouveaux véhicules offrant davantage de confort et de capacité aux voyageurs. Dans le cadre de l'exploitation du réseau Citalis, six nouveaux bus viennent progressivement renforcer les lignes desservant le territoire de Sainte-Marie et de la Rivière des Pluies.

Ces véhicules, mis à disposition par la société STOI, co-traitante du groupement CRYSTAL, permettront d'améliorer les conditions de voyage des usagers en proposant des autocars neufs et adaptés aux besoins des différents secteurs desservis.

Les nouveaux autobus se répartissent comme suit :

4 autobus standards IVECO CROSSWAY de 13 mètres, dotés de 61 places assises, affectés à la ligne

30 reliant Capitaine à Rivière des Pluies ;

1 autobus standard IVECO CROSSWAY de 10,70 mètres, doté de 47 places assises, affecté à la ligne

39 reliant Terrain Elisa à l'Hôtel de Ville de Sainte-Marie ;

1 autobus à gabarit réduit ISUZU NOVO de 7,30 mètres, doté de 29 places assises, affecté à la ligne 36 reliant Espérance Les Hauts à Rivière des Pluies.

Trois des quatre nouveaux véhicules affectés à la ligne 30 ainsi que le véhicule de la ligne 39 sont entrés en exploitation sur le réseau ce jeudi 17 septembre 2026. Les autres véhicules seront déployés progressivement durant les prochaines semaines.

Cette évolution s'inscrit dans la volonté de SODIPARC et de La CINOR de proposer un réseau toujours plus performant, fiable et confortable pour les habitants du territoire Nord.

En renforçant progressivement son parc de véhicules, SODIPARC poursuit son engagement en faveur d'une mobilité de qualité au service des déplacements du quotidien.

- 25 millions de voyages par an sur le réseau Citalis -

Citalis est le réseau de transport public du territoire de La CINOR. Chaque jour, il accompagne les déplacements des habitants grâce à une offre de mobilité accessible, moderne et adaptée aux besoins du territoire. Avec plus de 25 millions de voyages par an, 279 véhicules mobilisés et plus de 8 millions de kilomètres parcourus par an, Citalis est le 1er réseau de transport urbain de l’île.