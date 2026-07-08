Cinor : des décisions concrètes pour accélérer la transition écologique, améliorer le cadre de vie et soutenir le développement du territoire

À l'occasion de sa quatrième séance annuelle, le Bureau communautaire de la Cinor, tenu ce 8 juillet 2026 sous la présidence de Jacques Lowinski, a adopté plusieurs délibérations majeures et structurantes qui traduisent l'engagement de l'intercommunalité en faveur de la transition écologique, de l'amélioration du cadre de vie, du développement économique et de la solidarité territoriale. (Photo Cinor)

La Cinor poursuit la modernisation de son service public de collecte et de traitement des déchets. Les élus ont approuvé plusieurs mesures destinées à garantir la continuité et l'efficacité du service, tout en préparant l'évolution des modalités de collecte sur les communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne.

Ces décisions permettront également d'accompagner les habitants dans l'adoption de nouveaux gestes de tri et de réduction des déchets à la source, grâce à un important dispositif de sensibilisation de proximité. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les objectifs de prévention des déchets et d'amélioration des performances de recyclage du territoire.

LE PLAN CLIMAT SE DÉPLOIE AVEC LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Bureau communautaire a également validé cinq délibérations qui renforcent la mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). En s'appuyant sur plusieurs partenaires associatifs et institutionnels, la Cinor développe un programme d'actions de sensibilisation destiné aussi bien au grand public qu'aux scolaires autour des enjeux du développement durable : changement climatique, biodiversité, consommation responsable, préservation des ressources en eau, lutte contre les déchets dans les milieux aquatiques ou encore engagement citoyen.

Ces partenariats témoignent de la volonté de la collectivité de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire afin de faire évoluer durablement les comportements et préserver l'environnement réunionnais.

LA CINOR ACCOMPAGNE LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL : PRÈS DE 2,8 MILLIONS D'EUROS GARANTIS

La Cinor poursuit son engagement en faveur de l'amélioration du parc de logements sociaux. En accordant plusieurs garanties d'emprunt d'un montant de près de 2,8 millions d'euros aux bailleurs sociaux SHLMR et Sedre, la collectivité accompagne la réhabilitation de résidences anciennes situées à Saint-Denis et Sainte-Marie.

Chiffre clé : Près de 2,8 millions d'euros injectés via des garanties d'emprunt pour moderniser le parc social de Saint-Denis et Sainte-Marie.

Ces opérations permettront d'accomplir des progrès significatifs en matière de confort, de sécurité, de performance énergétique et de qualité de vie pour plusieurs centaines de familles, tout en participant activement à la valorisation du patrimoine résidentiel du territoire.

DEUX SITES EMBLÉMATIQUES DU LITTORAL VALORISÉS POUR MIEUX ACCUEILLIR LES RÉUNIONNAIS

Plusieurs délibérations traduisent la volonté de la Cinor de poursuivre la valorisation de deux équipements majeurs du littoral nord : le Phare de Bel Air à Sainte-Suzanne et le port de Mapérine à Sainte-Marie.

Le renouvellement des conventions de gestion et de mise à disposition du Phare de Bel Air permettra à la Ville de Sainte-Suzanne ainsi qu'à l'Office de Tourisme Intercommunal du Nord de poursuivre leurs actions d'accueil, d'animation et de promotion du site. Par ailleurs, la convention conclue avec la Direction de la Mer garantit l'entretien et la maintenance des équipements de signalisation maritime du port de Mapérine, contribuant ainsi à la sécurité de la navigation et à l'amélioration de l'accueil des usagers.

À travers ces décisions, la Cinor confirme son ambition de valoriser durablement son patrimoine maritime et touristique au bénéfice des Réunionnais comme des visiteurs.

UN SOUTIEN RENFORCÉ AUX ENTREPRENEURS ET À L'NNOVATION

Enfin, deux délibérations illustrent la stratégie de développement économique portée par la Cinor. La collectivité renouvelle son soutien à plusieurs acteurs majeurs de l'accompagnement des entreprises et de l'innovation, notamment l'Adie, Initiative Réunion, REUSIT, la Technopole de La Réunion et le CYROI.

Focus Innovation : Une subvention de 160.000 euros a été votée en faveur du Cyclotron de l'océan Indien (CYROI) pour soutenir la recherche et l'innovation scientifique de pointe.

Ces partenariats permettront de poursuivre l'accompagnement des créateurs d'entreprise, de favoriser l'innovation scientifique et technologique et de renforcer l'attractivité économique du territoire nord afin d'encourager l'initiative économique et la création d'emplois.

À travers l'ensemble de ces délibérations, le Bureau communautaire confirme la volonté de la Cinor d'agir concrètement pour répondre aux enjeux de transition écologique, de qualité de vie, de solidarité et de développement économique au bénéfice des habitants du territoire nord de La Réunion.