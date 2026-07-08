Cinor : fermeture temporaire du téléphérique Papang du 6 juillet au 6 aout

Le téléphérique Papang sera exceptionnellement fermé du 6 juillet au 6 août 2026 inclus pour la réalisation de sa grande inspection réglementaire des 30.000 heures. Cette opération de maintenance majeure permettra de contrôler en profondeur l'ensemble des équipements et de remplacer certaines pièces essentielles, afin de garantir le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité du service. La réouverture prévue le 7 août 2026 à 6h. Des solutions de transport alternatives seront mises en place par le réseau Citalis. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Toutes les infos pratiques (horaires, itinéraires) seront bientôt disponibles sur www.citalis.re, dans la rubrique Actualités.