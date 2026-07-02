Civis : lancement du programme "Mon parcours économies d’énergie"

Porté par l’État et piloté par l’Ademe, le dispositif vise à accompagner gratuitement les entreprises dans la maîtrise de leurs consommations énergétiques, la réduction de leurs charges et l’amélioration de leur performance environnementale. Avec plus de 15.000 établissements sur le territoire, dont près de 1.000 entreprises implantées dans les 36 Zones d’activités économiques de la Civis, "cette démarche constitue une nouvelle étape pour construire un territoire plus sobre, plus résilient et plus compétitif", écrit la collectivité. (Photo : Civis)