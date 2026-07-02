Civis : le Centre intercommunal d’action sociale de l’île présente ses missions

En présence du Président de la Civis, le Cias a réuni administrateurs, directions et équipes autour d’un séminaire dédié à la connaissance de ses missions. Le président David Lorion à tenu à le préciser : « Le Cias est avant tout un outil de solidarité de proximité. » Seul Centre intercommunal d’action sociale de l’île, le Cias joue un rôle essentiel auprès des habitants les plus fragiles. Petite enfance, hébergement temporaire, soins infirmiers à domicile, accompagnement alzheimer, épicerie sociale Itinérante, etc., autant de services qui témoignent d’un engagement quotidien pour un accompagnement humain, accessible et de qualité. (Photos : Civis)